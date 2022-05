Politie valt woning in Dongen binnen: 57 kilo hennep en 13 kilo hasj gevonden

Tilburgse Eva wint prijs voor beste Instragram­mer 2022 met Longenees­lijk: ‘Zo onwijs dankbaar’

TILBURG - De Tilburgse Eva Hermans-Kroot (24) is woensdagavond uitgeroepen tot beste instagrammer van 2022. Ze won de prijs tijdens The Best Social Awards op het REM eiland in Amsterdam. ‘Waanzinnig’, laat de influencer weten op haar Instagrampagina. ‘Ik had dit niet verwacht maar voel mij zo onwijs dankbaar.’

9:36