Politie vindt overleden persoon in uitgebrande auto in buitengebied Oisterwijk: ‘Alle scenario’s open’

Eropuit Coriolanus laat vrouwlijke woede fonkelen in actueel stuk van Shakespea­re

TILBURG - Coriolanus is Shakespearers scherpste stuk over de gespannen relatie tussen volk en politiek. Het Nationtale Theater neemt je mee in deze actuele Shakespeare met hoge hartslag en rake klappen. En niet een man, maar een vrouw neemt de titelrol op zich.