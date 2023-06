Politie zet alle feestgangers in café op de foto na steekpartij op straat, maar mag dat zomaar?

Willem II presen­teert nieuwe hoofdspon­sor: Tilburgs bedrijf wil niet ‘in emotie blijven hangen’

Willem II treurt nog na van het mislopen van promotie, maar de Tilburgers hebben donderdag wel een nieuwe hoofdsponsor gepresenteerd: AVEC - de grootste producent van hobbyproducten in Nederland - siert het hele seizoen 2023-2024 het shirt. Het Tilburgse bedrijf was in de derde periode van het afgelopen seizoen ook al shirtsponsor van de Tricolores.