Politiek Goirle verliest, Jan van Besouw put moed

Weer een ree dood na aanrijding in Brabant: ‘Wild kent geen zomertijd, maar is er wel de dupe van’

OIRSCHOT - Het is uitkijken op de weg sinds de overgang naar de zomertijd. Afgelopen weekend raakten een motorrijder en zijn passagier flink gewond door een botsing met een ree in het buitengebied van Oirschot. Het dier overleed ter plekke. ,,Dit gebeurt vooral in deze tijd van het jaar”, waarschuwt boswachter Nick Jeurissen van Brabants Landschap.