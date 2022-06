Poncho’s, witte was en dansen op de Kempentoren: regen mag de pret niet drukken op dag twee Spoorpark Live

Scooterrij­der steekt man met mes in Tilburg, slachtof­fer wilde vrouw helpen die van scooter was gevallen

TILBURG - Een man is in de nacht van zaterdag op zondag met een mes in zijn rug gestoken door een scooterrijder op de Langendijk in Tilburg. Het slachtoffer wilde een vrouw helpen die achterop de scooter zat en was gevallen. Tijdens de hulpverlening werd de man in zijn rug gestoken. Daarna reed de scooterrijder samen met de vrouw weg. Even later kreeg de politie een soortgelijke melding, maar dan op de Reeshofdijk.

12:42