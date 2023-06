Poppodium 013 huisvest vanaf dit jaar uitreiking van Buma NL Awards

Op vakantie? ‘Eerst het gevaar elimineren om daarna echt te kunnen genieten’

DONGEN - Hoe houd je je huis veilig als je op vakantie bent? Het is met de zomervakantie in het vizier logischerwijs een van de thema’s tijdens de Veiligheidsdag op het Wilhelminaplein in Dongen. Maar er was zaterdag ook aandacht voor veiligheid achter de voordeur.