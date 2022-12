Prachtige vorstdagen, maar op het Bankven en De Flaes gaat deze vorstperiode niet geschaatst worden

De vorstperiode is tot zondag simpelweg te kort, de temperaturen net te hoog, stelt voorzitter van ijsclub De Flaes Claus van Teeffelen. ,,We hebben wel een centimeter of acht aan ijs nodig. Met de huidige voorspellingen zie ik dat niet gebeuren. Het is simpelweg onverantwoord komende dagen bij ons het ijs op te gaan.” De Flaes, gelegen op landgoed De Utrecht tussen Hilvarenbeek en Lage Mierde, is altijd een populaire schaatsplek in vorstperiode.

Het is dus zonde van de 'schitterende vorstdagen’. ,,Er ligt al een laagje flinterdun ijs. Maar laten we hoopvol blijven", zegt Van Teeffelen ook. ,,Misschien kloppen de voorspellingen niet. En alle voorbereidingen zijn getroffen, dus we zijn er klaar voor mocht het zover komen.”

Nu net niet

Bij het Bankven in Goirle denken ze daar ongeveer hetzelfde over. ,,Het hangt af van de wind, en de vogels. Maar ook voor het Bankven lijkt het er op dat het nu net niet gaat worden”, vertelt Henri de Kok. ,,Met nog één of twee nachten meer was het waarschijnlijk gelukt. Voorlopig denk ik dat het net niet wordt.” Dat neemt niet weg dat De Kok toch elke dag even gaat kijken of het wel gaat lukken.

In Moergestel hebben ze overigens iets meer hoop. Op de 400 meter buitenbaan bij De Scheerman hopen ze dat schaatsen komende dagen gaat lukken.