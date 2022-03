Precies 41 jaar geleden werd Tilburg ‘opgeschud’ door een groot en bijna vergeten vrouwenprotest

Lid in de Orde van Oran­je-Nas­sau na jarenlange inzet voor het hockey in Tilburg

TILBURG - Vanwege haar jarenlange inzet voor de hockeywereld - en HC Tilburg in het bijzonder - is Annie Jansen van der Sligte-van Vught benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Locoburgemeester Oscar Dusschooten reikte de onderscheiding zaterdagavond uit tijdens een receptie van het tienjarig bestaan van de hockeyclub.

27 maart