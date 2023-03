Prins Andreo XL: ‘Straotparade niet langer een voorfeestje, maar het toetje na de carnaval’

DONGEN - In Dongen hebben ze een nuske vur plezier en een nuske vur muziek. Althans, zo staat de lezen op de rug van een groep vrolijke clowns in het centrum van Dongen. Of moeten we deze zondag nog eventjes spreken van het Peeënrijk?

Twee dozijn blaaskappellen, evenzoveel carnavalsverenigingen en een veelvoud aan publiek trok swingend door het centrum van het dorp voor de 43ste editie van de Straotparade. Voor de tweede keer vindt deze Straotparade plaats met halfvasten, in plaats van de tweede week in januari. Een overblijfseltje uit de coronatijd, aangezien er vorig jaar in januari nog niks georganiseerd mocht worden. En voor het tweede jaar op rij worden de kapellen en leutvierders getrakteerd op stralend lenteweer.

‘We hebben er een nuske voor’

Een van de clowns met de tekst op de rug, is John Schoormans. Hij legt uit hoe hij met zijn carnavalsvereniging De Begaaiers met hun ‘we hebben er een nuske voor’ vooruitlopen op het motto van het komende carnaval. Schoormans en de zijnen, zijn net als alle carnavalsverenigingen gekoppeld aan een van de deelnemende kapellen. Elke kapel- en carnavalsclub-combinatie doet vier kroegen aan. Onderweg en bij de verschillende (buiten)podia staan juryleden klaar die aan het eind van de middag één van de kapellen en CV’s tot winnaar uit zal roepen.

Quote We letten op muzikali­teit, enthousias­me en presenta­tie Kees Boudewijns, Straotparade-commissie

Zo staan op het Looiersplein Kees Boudewijns en Henk Snijders, samen goed voor meer dan een halve eeuw aan Straotparade-commissieschap, met een clipboard in de hand. ,,We letten op muzikaliteit, enthousiasme en presentatie”, legt Boudewijns uit. De verplaatsing van januari naar maart pakt nu al voor het tweede jaar goed uit qua weer. Toch vind Boudewijns het ‘lastiger organiseren’. ,,In januari weet je voor 80 procent zeker dat je slecht weer hebt. Daar houd je rekening mee. In maart is er geen pijl op te trekken.”

Prinsenpak nog niet naar de stomerij

Even verderop staat, te midden van het gezellig keuvelend, deinend en drinkend publiek, hoogheid prins Andreo LX. Gevraagd of hij zijn prinsenpak tussentijds al naar de stomerij heeft gebracht, begint hij te lachen. ,,Nee, nog niet. Daar heb ik nog mee gewacht.” Het spreekt voor zich dat de leutvorst geniet van een geslaagde Straotparade. ,,Nu het geen voorfeest meer is, is dit wat mij betreft het toetje van de carnaval.”

Geslaagd evenement en mooi weer ten spijt, steken er de laatste jaren toch geluiden de kop op dat het steeds lastiger wordt om de Straotparade te organiseren. Het aantal kroegen – zij betalen mee – loopt terug terwijl de kosten oplopen. Wat de prins betreft zal het feest volgend jaar in elk geval terugkomen voor het 4 x 11-jarig lustrum. Hij krijgt daarin de volmondige bijval van Boudewijns en Snijders. ,,Wat er ook gebeurt, die 44ste keer komt er!”