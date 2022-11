Prins Knet d’n Irste gaat carnavalvierend Tilburg opnieuw voor: ‘Kwosse begosse, dát gaan we doen’

Tilburgs Arbeidsbu­reau bleef uit Duitse handen: één NSB’er maar

UDENHOUT/TILBURG – De geschiedenis van de dwangarbeiders in de oorlog is onderbelicht. Dat vindt Henk van der Linden, die in zijn onderzoek erop stuitte dat het Arbeidsbureau in Tilburg aan de goede kant van de streep bleef.

8 november