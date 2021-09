Prinses Margriet onthult standbeeld voor zorgmedewerkers en slachtoffers corona in Oisterwijk

Omroep MAX is medeorganisator en doet in een televisie-uitzending live verslag van de onthulling van het standbeeld. Prinses Margriet onthult het beeld samen met een zorgmedewerker en een nabestaande. Daar gaat een minuut stilte aan vooraf. Verder is Wibi Soerjadi aanwezig om een stuk te spelen op de piano.

Het bronzen standbeeld is gerealiseerd door Stichting Dank Helden van de Zorg om zorgmedewerkers te bedanken voor hun inzet bij de verzorging van coronapatiënten. Het standbeeld is er ook ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van deze pandemie.

Passende manier

Dank Helden van de Zorg zocht een passende manier om aandacht te schenken aan de corona-epidemie. Het stond vast dat het beeld een plek moest krijgen in een natuurgebied in Brabant. ,,Omdat daar corona voor het eerst is uitgebroken en omdat de provincie zwaar getroffen is. We hebben Natuurmonumenten gevraagd om mee te denken over een mooie plek”, liet een woordvoerster weten.