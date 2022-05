‘Privacy inwoners Tilburg onvoldoende beschermd door gemeente’

Bits of Freedom is een Nederlandse stichting die sinds 2000 opkomt voor digitale burgerrechten. In dat kader deed de stichting onderzoek naar de privacybescherming van burgers in de tien grootste steden. De burgerrechtenorganisatie vroeg bij iedere gemeente interne toezichtrapporten en adviezen op. Volgens Bits of Freedom kon Tilburg als enige gemeente niks aanleveren omdat zij geen rapportages van toezichthouders beschikbaar zouden hebben.