Proef voor N269 volgende week van start: tractoren tijdelijk toegestaan

Al jarenlang is landbouwverkeer een onderwerp waar de politiek mee bezig is in Hilvarenbeek. In de afgelopen bestuursperiode is het plan steeds concreter geworden. In vier delen is een soort van rondweg bedacht. Een van die delen omvat het stuk tussen de kluifrotonde op de Diessenseweg in Hilvarenbeek en de rotonde in Esbeek bij de Hoogeindsestraat.