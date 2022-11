Projectmanager die laptops bij CZ pikte krijgt 240 uur taakstraf en voorwaardelijk cel

Harrie is energie­coach in Oisterwijk: ‘Tocht in huis? Los dat eerst op’

OISTERWIJK – Harrie van der Sterre steekt veel energie in advies aan burgers om juist energie te besparen. Zo’n twee tot vier keer per week bezoekt hij inwoners van Oisterwijk. ,,Als iemand zegt dat het tocht in huis, dan is dat een trigger. Dat moet je eerst oplossen.”

2 november