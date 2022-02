Provincie akkoord met lening 20 miljoen euro aan Beekse Bergen voor uitbreiden resort

HILVARENBEEK - De provincie Noord-Brabant is akkoord met een lening van 20 miljoen euro aan Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Libéma, de eigenaar van onder andere Beekse Bergen, vroeg om die lening. Het geld dat vrijkomt wordt gebruikt voor uitbreiding van het Safari Resort.

,,We willen Brabant voor zoveel mogelijk mensen een leuke en fijne plek laten zijn. Om te wonen, werken en bezoeken. Een sterke Brabantse toeristisch-recreatieve sector is daarvoor belangrijk”, zegt gedeputeerde Stijn Smeulders. ,,Daarom vind ik het mooi dat wij Libéma middels deze financiering kunnen ondersteunen in de realisatie van de volgende fase van het Safari Resort Beekse Bergen.”

Via een opslag van 0,5 procent op de marktconforme rente op de lening voedt Libéma het Leisure Ontwikkel Fonds (LOF). Doel van dit fonds is het versterken van bezoekbaar vrijetijdsaanbod in Brabant. ,,Hiermee slaan we twee vliegen in een klap: we helpen een voor Brabant zeer belangrijke toeristische trekker én we vergroten het vermogen van het LOF, van waaruit andere innovatieve leisure-initiatieven in de provincie kunnen worden ondersteund", aldus Smeulders.

Werkgelegenheid

Dirk Lips, directeur en oprichter van Libéma, is blij met de lening van de provincie. ,,Libéma is een onderneming met diepe wortels in Noord-Brabant en we willen graag alles doen om de toeristische sector in deze provincie te verstevigen.” Volgens Lips zorgt Libéma met de uitbreiding van Beekse Bergen voor een groei aan werkgelegenheid, ‘zowel op ons eigen park als bij toeleveranciers’.

De lening wordt onder meer gebruikt voor uitbreiding van 120 vakantie-appartementen met hotelservice op het Safari Resort.



