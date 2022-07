Provincie krijgt nog drie maanden voor besluit mestfabriek Tilburg: ‘Slecht gedrag wordt beloond’

TILBURG - De provincie Brabant moet uiterlijk 14 oktober een besluit nemen over de vergunningen voor de mestfabriek in Tilburg-Noord. Dat heeft de bestuursrechter in Den Bosch bepaald. De al gestarte werkzaamheden op de bouwlocatie mogen doorgaan.