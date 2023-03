Provinciehuis Brabant uur lang op slot na debat, maar ‘nooit onveilig’ voor Rutte en co

Tweede klasse D Gilze de sterkste in vurige burenruzie met Rijen: ‘Dé wedstrijd waar je het voor doet’

Met het oog op de burenruzie ging het in Gilze en Rijen deze week maar over één ding. De hele gemeente was uitgelopen voor de derby en supporters lieten duidelijk merken dat de trots van het dorp op het veld stond. Met een 90 minuten lange vuurwerkshow langs de kant, stapte Gilze als winnaar van het veld. ,,Het is een hele belevenis, zo’n wedstrijd.”