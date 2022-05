Quadrijder botst in Tilburg achterop auto met twee inzittende kinderen

Is het straks gedaan met de macht van boeren en bedrijven binnen het waterschap? ‘Vaste zetels zijn niet meer van deze tijd’

EINDHOVEN - Er woedt een strijd om de vaste zetels voor boeren, bedrijven en natuurterreineigenaren in de besturen van waterschappen. Voorstanders zeggen dat die zorgen voor ‘kennis en ervaring’, maar tegenstanders pleiten juist luidkeels voor afschaffing. ,,We geven Philips toch ook geen eigen plek in de Tweede Kamer?”

