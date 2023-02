Quinty krijgt concerttickets van 013 nadat haar haren werden afgeknipt tijdens feest: 'Verschrikkelijk voor zo'n jonge meid’

met video Beelden van vermoede­lijk oversteken­de wolf in Molenschot: ‘Hij keek mij twee keer recht aan’

MOLENSCHOT - Vermoedelijk is een overstekende wolf zondagmiddag gefilmd op de Bavelseweg in Molenschot. In oktober vorig jaar werd in de bossen bij Dorst een wolf gespot, maar beelden van het dier werden nog niet eerder gemaakt.

5 februari