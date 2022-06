Radio maken? Bij nieuw Tilburgs radiostation is iedereen welkom: ‘Het gaat om de fijne, open vibe’

Wil je een talkshow maken? Ga je gang. Of een muzikaal programma? Kom maar naar theater De Nieuwe Vorst. Daar wordt in een hoek van de kelder een nieuwe radiostation ingericht. ,,Waar je binnenloopt en zegt ‘hey mag ik ook een keer iets doen’ en het antwoord ‘ja natuurlijk’ is”, vertelt Steph Byrne, die samen met Dennis Bernaerts en Joris van Laak de drijvende kracht vormt achter het station. ,,Super divers, creatief en inclusief.”



Het is spannend en er moet nog flink gepuzzeld worden, maar Tilburg heeft er vanaf vrijdag een radiostation bij. Dan wordt Nucleus Accumbens Radio (NAR) in de lucht geslingerd, een radiostation vernoemd naar het stukje brein dat het genotscentrum vormt. Een zender waar iedereen welkom is. ,,Want dat is wat er ernstig ontbreekt in de stad: een plek die écht, écht open is voor iedereen om te doen wat-ie wil op muzikaal, journalistiek en creatief gebied op de radio.”