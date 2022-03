Radio Vliegclub Brabant 50 jaar. ‘Zelf modelvliegtuig bouwen. Dat is het mooiste’

Jan van Opstal beschikt over een vloot van 25 vliegtuigen. Vandaag gaat zijn Corsair de lucht in. Een Amerikaans jachtvliegtuig, blauw met witte sterren, dat is ingezet in de Tweede Wereldoorlog en destijds werd gelanceerd van vliegdekschepen. The whistling death is de bijnaam. In de cockpit zit een pop, want het gevechtsvliegtuig is op schaal nagemaakt.