Ramen en muren in Tilburg beklad met twintigtal hakenkruizen, ook ruiten stukgeslagen

Zorgonder­ne­mers Herbergier stoppen: mooiste tropenja­ren van ons leven

15:00 TILBURG - De Herbergier, verblijf voor 17 ouderen met dementie, gaat over in andere handen. ,,Trots op wat er staat. We denken nu al met weemoed terug”, zeggen Patrick de Kort en Marie-Hélène van Gestel. ,,Maar het was ook zwaar.”