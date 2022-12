Rapper Boechi uit Tilburg doodgeschoten in Curaçao

TILBURG/WILLEMSTAD - In de Curaçaose hoofdstad Willemstad is donderdagavond laat de Tilburgse rapper Ruchendell Windster doodgeschoten. Een woordvoerder van de politie vertelt tegen een lokale nieuwszender dat hij voor een voedseltentje vanuit een auto werd beschoten. De rapper met als artiestennaam Boechi is 30 jaar geworden.

De rapper heeft Antilliaanse roots en was op Curaçao voor enkele optredens. Twee weken geleden trad hij nog op voor zo’n 900 man in Studio76 in Etten-Leur. De politie zoekt nog uit wat er precies gebeurd is op de Rooseveltweg in Willemstad. Mogelijk ging een ruzie vooraf aan het incident.

Boechi rapte in het Papiaments en was een graag geziene artiest in die wereld. Fans beluisteren zijn muziek vooral op Spotify en YouTube. Zo keken dik drie miljoen mensen naar zijn plaat Trop x Grif.

Actief op YouTube

Met zijn vrouw Niandy was Boechi op YouTube ook actief als vlogger. Op dit medium zijn vlogs te zien van alles wat het stel meemaakt met hun drie kinderen. In deze vlog van een maand geleden vertelt het stel dat ze een vierde kind verwachten. Ook is te zien dat Boechi een gouden plaat krijgt voor zijn nummer Trop x Grif. Vlak voordat Boechi werd vermoord, was hij nog live op Facebook met een video.

Het tragische nieuws over de rapper heeft tot een stortvloed aan reacties geleid op sociale media. Op nieuwszender Extra Curaçao is te zien dat zaterdagavond een optocht werd gehouden voor de doodgeschoten Ruchendell Windster.