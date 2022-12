Ravage op weg in Oisterwijk na ernstig ongeluk: twee gewonden, één van hen bekneld in auto

Martien Mathijssen (1945-2022) deed het als wethouder in Oisterwijk ‘niet gauw goed’

OISTERWIJK - ‘Ik kom liever onder het volk dan dat ik me begraaf in nota’s en archiefstukken.’ Zo typeerde Martien Mathijssen zijn rol in de politiek van Oisterwijk. De oud-wethouder namens Algemeen Belang is woensdagavond op 77-jarige leeftijd plotseling overleden.

8 december