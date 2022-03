Rechtbank mild na heftig ongeval met motorscooter

Döner King in Tilburg moest al zes weken op slot, nu mogelijk nog anderhalf­jaar cel na knokpartij

BREDA\TILBURG – Nadat de eigenaar van de Döner King aan de Besterdring een lastpost in elkaar sloeg in mei vorig jaar, moest de zaak zes weken dicht. Nu volgt mogelijk ook nog anderhalf jaar cel voor de eigenaar, zijn vader en zijn neefje, die ook in de zaak werken. Dat eiste de officier van justitie maandag bij de rechtbank in Breda.

