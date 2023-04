Rechter zet streep door uitbreiding pluimveehouderij in Rijen

Tilburgse drugsbaas Kees F. : villa kwijt, stier kwijt en een strafeis van zeven jaar

DEN BOSCH/TILBURG - In België noemden ze hem de ‘lachgaskoning’, maar het lachen zal Tilburger Kees F. ondertussen zijn vergaan. In de rechtbank in Den Bosch werd donderdagmiddag zeven jaar cel tegen hem geëist voor de handel in allerhande soorten drugs.