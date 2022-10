Regisseur Wessel (25), vrijwilliger in verzorgingshuis, maakt speelfilm over man met dementie én doodwens

Van speelgoed­ra­ce­baan tot boormachi­ne: vrijwilli­gers Repair Café proberen alles te repareren

OISTERWIJK - Een huishoudelijk apparaat dat het niet meer doet, gereedschap dat stuk is of een broek die ingenomen moet worden? In het Repair Café in wijkcentrum Pannenschuur wordt, met of zonder hulp van internet, naar een oplossing gezocht.

13 oktober