Reis naar de toekomst met André Kuipers of ga terug naar het verleden met Annejet van der Zijl, en nog drie fijne uittips

Volledig scherm Toneelvoorstelling ‘Familiespel’ met vlnr: Jacqueline Blom , Mark Rietman , Annick Boer en Bas Hoeflaak. © Mark Engelen

Laten we het wel gezellig houden

Samen met je ex, nieuwe partners, kinderen en stiefkinderen de kerstdagen doorbrengen. Dat vraagt natuurlijk om problemen. Familiespel is een gelaagde komedie over het samengestelde gezin. De cast bestaat uit vier topacteurs die bijzondere dubbelrollen vertolken: naast de volwassenen spelen ze namelijk ook de kinderen, die door de keuzes van hun ouders met elkaar worden opgezadeld.

20 januari Schouwburg Concertzaal Tilburg

Volledig scherm Oxygen met de voorstelling ‘Delusion’. © Oxygen-Delusion

Betoverd door jong danstalent

Dansgezelschap Oxygen heeft al vele prijzen gewonnen, zoals het tv-programma Dance As One en de Franse variant van Got Talent. Choreograaf Jennifer Romen is jong en ambitieus. Haar choreografieën zijn herkenbaar door de visuele en illusie-effecten. Ze combineert creativiteit met innovatie, en verschillende hiphoptechnieken met contemporary dans in de dansvoorstelling Delusion.

20 januari Theater de Blauwe Kei, Veghel

Volledig scherm Larrisa Schepers exposeert in galerie Ruby Soho. © Larrisa Schepers

Vertragen is de kunst

In de duotentoonstelling Analogue Thoughts toont de Bossche galerie Ruby Soho werk dat op een trage, analoge en ambachtelijke manier is gemaakt. Larissa Schepers en Thijs Kelder werken beiden met traditionele, tijdrovende technieken. Schepers gebruikt textieltechnieken en Kelder glas-in-lood. De thema’s zijn wel modern, van online gamen tot de jongeren- en popcultuur.

Te zien tot en met 26 februari; Galerie Ruby Soho, Den Bosch

Volledig scherm Andre Kuipers, astronaut, wetenschapper. © ANP / Ester Gebuis Fotografie

Op reis naar de toekomst

Vol enthousiasme vertelt André Kuipers wat het leven van een astronaut inhoudt en wat ons de komende jaren te wachten staat. Zo krijgt ruimtetoerisme voor de rijken een boost en als het aan de filmindustrie ligt, dan wordt het internationale ruimtestation ISS zelfs het decor voor speelfilms. Ga met André mee op reis naar de ruimte!

28 januari De Lievekamp Oss, ook nog te zien in Waalwijk (8-2), Veghel (11-2), Tilburg (9-3) en Uden (30-3).

Volledig scherm Annejet van der Zijl © BD

Hoe schrijf je een boek? Annejet van der Zijl vertelt

Sonny Boy, Anna (de biografie van Annie M.G. Schmidt) en Fortuna’s kinderen: het zijn slechts enkele titels uit het indrukwekkende oeuvre van Annejet van der Zijl. Bibliotheek Boxtel, Podium Boxtel en Bruna Boxtel hebben deze bestsellerauteur weten te strikken voor Boek in Boxtel 2023. Met flair en humor vertelt Annejet over de opmerkelijke ontdekkingen tijdens haar onderzoeken en reizen en daarmee over de totstandkoming van haar boeken.

4 februari Podium Boxtel