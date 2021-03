Religieuzen vragen Rijk om steun: financiële bodem ook bij trappisten van Koningshoeven in zicht

Rik Grashoff volgt Mario Jacobs op als GroenLinks-wethouder in Tilburg

26 februari TILBURG - Rik Grashoff is door de GroenLinks-fractie in Tilburg voorgedragen als nieuwe wethouder. Hij wordt de opvolger van Mario Jacobs, die op 23 april aan de slag gaat als dijkgraaf bij het waterschap Aa en Maas. In het Tilburgse college krijgt Grashoff onder meer de portefeuilles mobiliteit, groen en klimaatadaptatie.