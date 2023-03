Rennen of wandelen over terrein trappistenklooster voor school in Rio: ‘Kinderen uit handen drugsbazen houden’

Bij deze editie, die plaatsvindt op zaterdag 3 juni, kunnen deelnemers kiezen uit wandelen (50 plekken) en hardlopen (250 plekken). De start van de wandeltocht over 5 kilometer is om 12.00 uur. Het hardlopen over een, twee of drie rondes van 5 kilometer start om 13.00 uur. Startbewijzen kosten 12,50 euro en inschrijven kan via de site inschrijven.nl .

Mensonterende omstandigheden

Het geld gaat naar een schoolproject in de sloppenwijken van Rio in Brazilië, zo heeft de kloostergemeenschap van de Trappisten besloten. Abt dom Isaac, die ter plekke op bezoek is geweest: ,,De kinderen die we naar de school proberen te krijgen worden uit de wijk gehaald omdat het risico om in de drugshandel betrokken te worden groot is. Er worden jaarlijks door de drugsmaffia in Brazilië twintigduizend kinderen vermoord. Hun moeders leven van het selecteren van plastic uit het afval van Rio. Zij leven onder mensonterende omstandigheden. Je mag er niet alleen komen in die wijk. Ik heb nog nooit zoiets belabberds gezien. De school is bestolen en we willen ze weer voorzien van speelgoed en lesmateriaal.”