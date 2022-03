Ria ging ondanks Alzheimer van braaf naar lyrisch-abstract: expositie van Beeldkracht in Oisterwijk

Geluidswal N269 is in orde, zolang er maar geen schop de grond in gaat voor zonnepane­len

HILVARENBEEK - De geluidswal bij de wijk Doelakkers, langs de provinciale weg in Hilvarenbeek, is geen risico voor de volksgezondheid. Zoals die daar nu bij ligt, is meteen de volgende zin. Als daar zonnepanelen moeten komen, dan heeft de gemeente wel een probleem.

23 maart