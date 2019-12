Ricardo vraagt vriendin ten huwelijk in Efteling: 'Alles klopte gewoon’

,,Alles klopte gewoon", blikt de inwoner van Rotterdam verheugd terug. Het aanzoek kwam volgens hem als een verrassing voor zijn vriendin Sharon Mak (25). ,,Ik had verteld dat ik kaartjes had gewonnen voor de Efteling met een overnachting via een radioprogramma", legt hij uit. In werkelijkheid was hij twee maanden eerder al begonnen om het aanzoek te plannen.

De twee hebben zesenhalf jaar verkering en samen hebben ze twee kinderen, Levi (5) en Sem (2). Uit een eerdere relatie heeft hij een dochter Romy (7).

Vermeulen wilde dat het aanzoek bijzonder zou worden. ,,Onze allereerste echte date was in de Efteling", vertelt hij. ,,Waarom zou ik haar niet op die plek ten huwelijk vragen?”, dacht hij.

Familie en vrienden

De Rotterdammer had de Efteling een e-mail gestuurd. Het park was enthousiast over zijn romantische plan en wilde meewerken om alles goed te laten verlopen.

Op zaterdag 14 december was het zover. Familie en vrienden, in totaal 24 personen, mochten eerder het park in. In het IJspaleis hadden zij zich uit het zicht opgesteld.

Vermeulen had bij binnenkomst in het park Sharon voorgesteld om een kopje koffie te drinken. Toen ze binnenkwamen bij het IJspaleis ging de romanticus zich als een speer omkleden.

Violiste

Inmiddels begon een violiste, Floortje Slot uit Kaatsheuvel, met spelen en kwamen de vrienden en familie via de trappen van het paleis tevoorschijn. Vermeulen kwam kort erna netjes in een pak voor de dag, met ringen en bloemen. En hij ging op zijn knie. En hoorde op zijn vraag het door hem gehoopte antwoord.

Wanneer de twee gaan trouwen, weten ze nog niet. ,,We zijn nog helemaal in de wolken, we willen ervan genieten.”