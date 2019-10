Rigo hoeft helemaal niet zo'n sleutel van Beau te hebben

TILBURG - Of Rigo niet in een huisje wil zitten, vraagt Beau van Ervens Dorens aan de brugslaper. De BN’er krijgt een glazige blik terug: ,,Ik wil niet zitten en ik wil niet in een huisje.”

Het is de sleutelscène in de eerste aflevering van het nieuwe RTL-programma De Sleutel. Van Erven Dorens biedt daklozen een nieuwe start door ze een huis te geven met twee maanden huur vooruit. Cassandra valt in Alkmaar dankbaar in zijn armen, maar op Rigo in Tilburg gaat Van Erven Dorens zijn tanden stuk bijten.

Vooruit dan maar, zegt Rigo nog wel, laat dat huis dan maar eens zien. Het eerste wat hij binnen doet is de shampooflessen uit de douche verwijderen, terwijl de bok Mikey en de hond Katrien met de schone lakens van zijn bed aan de haal gaan.

Quote Alles wat ik hier heb opgebouwd, breken jullie met één sleutel af Rigo

Beau en Rigo hijsen samen nog aan dezelfde joint. Maar terug onder de brug maakt de 48-jarige zwerver van zijn hart alweer geen moordkuil: ,,Alles wat ik hier heb opgebouwd, breken jullie met één sleutel af.”

Het zal ook mislopen. Als Rigo ook nog een minipaardje in huis neemt, gaan de buurt en de woningcorporatie steigeren. In juli van dit jaar plaatst Van Erven Dorens op Instagram een oproep. Wie heeft er een huisje, hutje of camper voor Rigo?

Vorig jaar sliep hij nog in een bosje langs de A58. ,,Ik vries nog liever dood dan dat ik me in een keurslijf laat persen”, liet hij toen het Brabants Dagblad optekenen.

‘Hollywood is niet eerlijk’

Veel aan de denkpatronen van Rigo is niet veranderd. Zo vermoedt hij dat Hollywood ‘niet eerlijk is geweest’ door een ‘rode draad’ in het A-team te verstoppen en zoekt hij er nog altijd iets achter dat ‘Dog’ het omgekeerde van ‘God’ is.