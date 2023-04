ROC Tilburg opent winkel waar je geen spullen haalt, maar achterlaat: ‘Voor wie het moeilijk heeft’

Regen en wind kunnen het ware campingge­voel niet wegvagen: ‘Thuis denk je toch: ik moet nog een wasje draaien’

EERSEL/GEMERT - Het kampeerseizoen is weer begonnen. Maar wat is de charme van kamperen in april, terwijl de regen je doorweekt en een gure wind je om de oren slaat? „Daar ga ik zelf ook even over nadenken.”