Roel Blesgraaf uit Oisterwijk helpt Ethiopiërs water aan te boren

Wereld op zijn kop? Hygiëneles voor sloppen­wijk komt nu in Nederland van pas

Lessen in hygiëne, die geeft het Rode Kruis in sloppenwijken in de Filipijnen of in de vluchtelingenkampen van Ethiopië. Maar nu, met de uitbraak van het coronavirus, is die internationale kennis nodig in de ‘schone’ Nederlandse klaslokalen. ‘Kinderen wassen hun handen vaak eerder te snel dan grondig.’

26 mei