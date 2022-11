Rookpluimen boven Tilburg na grote brand in kledingopslag: bekijk hier de beelden terug

Slechts 55 kilometer op teller van ‘nieuwe’ elektri­sche auto kost Tilburger 2000 euro subsidie

DEN HAAG/TILBURG – Een auto met 55 kilometer op de teller is niet nieuw genoeg om het volle subsidiebedrag voor een nieuwe elektrische auto te krijgen. Dat stelt de Raad van State in een einduitspraak in een juridische strijd die Tilburger Wim Priems voerde.

