‘Rookpluimen’ zijn stofwolken van werkende boer, brandweer rukt groots uit voor ‘bosbrand’ in Hooge Mierde

De brandweer rukte groots uit, omdat er voor het bosrijke gebied van het landgoed een hoge prioriteit geldt tijdens de droogte in deze periode. ,,Elke minuut telt als we een melding krijgen. Want negen van de tien keer is er wél een brand”, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Droog stuk land

Dat de brandweer zo groots voor niks uitrukte, is volgens de Veiligheidsregio niet vervelend. ,,We zijn blij dat mensen zo alert zijn en ons bellen. Het gebeurt ook niet vaak dat er echt niks aan de hand is.”

Veel branden in gortdroge natuur

In de Brabantse natuur is het gortdroog. Vorige week was de verwoestende brand in De Peel pas onder controle, na dagen van brand. In Moergestel woedde die week ook een zeer grote brand. Een dag nadat de brand daar onder controle was, waren er nog vijftig brandweerlieden actief met nablussen.