Roosendaler heeft telefoon ruim maand nadat straatrovers worden gepakt eindelijk terug: ‘Missie afgerond’

indebuurt.nl Tilburg is jarig en viert feest: dit is het programma

Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat zijn wij. In 2023 is het alweer 214 jaar geleden dat Tilburg officieel stadsrechten kreeg. Dat wordt op 15 april gevierd met een feest en alle Tilburgers zijn uitgenodigd.