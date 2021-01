Rust wedergekeerd na rellen in Tilburg, 9 relschoppers opgepakt

TILBURG - De rust in Tilburg is wedergekeerd nadat een groep van zo'n 60 man zondagavond aan het rellen sloegen in een gebied rondom de Wandelboslaan. Dit nadat er via sociale media werd opgeroepen om in opstand te komen. De sfeer was grimmig: er werd vernield en er werd vuurwerk afgestoken. De Mobiele Eenheid was aanwezig om de politie bij te staan en voerde charges uit. Negen relschoppers werden aangehouden en de rust was rond 23.00 uur teruggekeerd.

Op het sociale medium Snapchat circuleerde zondagavond een oproep met daarin de tekst: Vanavond komt Tilburg in actie. Locatie: achter ROC Wandelbos. Tijdstip: 20.30. Neem zoveel mensen mee die je kent, 200 man staat al paraat. Een woordvoerder van de politie liet weten dat de oproep bij hen bekend is en dat agenten een zogenaamd ‘stopgesprek’ hebben gevoerd met de initiatiefnemers. Dat had echter niet geholpen, want het protest vond toch plaats. De ME was aanwezig met vijf busjes in het gebied rondom de Wandelboslaan om relschoppers tegen te houden. Ook cirkelde er lange tijd een politiehelikopter boven het gebied. De politie laat weten dat er meerdere relschoppers zijn opgepakt en riep iedereen op om thuis te blijven.

Rond 20.40 uur zou de groep de woonwijk achter het ROC aan de Wandelboslaan zijn ingetrokken. Daar zouden ze ferm zijn toegesproken door boze buurtbewoners, waarna ze verder trokken naar de Westermarkt. Volgens een getuige is de sfeer rondom het gebied waar de groep protesteert ‘grimmig’. Er zou een groep van ongeveer zestig jongeren op de been zijn. Ze vernielen van alles dat op hun pad komt: zo trekken ze verkeersborden uit de grond, steken ze zwaar illegaal vuurwerk af en gooien ze stenen door ramen en tegen omstanders. Op omliggende toegangswegen hebben ze allerlei dingen op straat gegooid; verkeersborden, kliko's, fietsen, en al het andere dat voorhanden was.

Een verslaggever van deze krant werd bekogeld met stenen en werd vervolgens achterna gezeten. Tijdens een poging om te vluchten dook hij een brandgang in, waar hij werd ingesloten door een groep van zo'n 15 man. Via een tuin van een aangrenzende woning kon hij zichzelf in veiligheid brengen.

Vernieling

Een bushokje aan de Postelse Hoeflaan is in brand gestoken. Er worden ook winkels bekogeld. Bij de Albert Heijn aan de Westermarkt werden er fietsen tegen de ruit gegooid en bij kinderkledingwinkel New Vulto aan de Jacques Oppenheimstraat werd een ruit in geslagen. Hier werd vervolgens vuurwerk naar binnen gegooid onder luid gejoel van een groep jongeren. Georgette van Loon, dochter van de eigenaar van New Vulto, keek thuis naar een livestream over de rellen toen ze een bericht kreeg van de glascentrale over hun winkel. ,,Dit is verschrikkelijk. Het gaat niet meer om corona maar om de sensatie en vernielzucht.”

Noodbevel

De burgemeester van de gemeente Tilburg heeft een noodbevel afgekondigd om de politie extra bevoegdheden te geven. Dit geldt tot een nader vast te stellen tijdstip voor de straten: Ringbaan-West, Alleenhouderstraat, Kwekerijpad, Statenlaan en de Lage Witsiebaan. Ook de tussengelegen straten en pleinen in dit gebied vallen onder het noodbevel.

