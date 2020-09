Rutte mild voor Tilburgse burgemeester, maar waarschuwt fans: ‘Dit is zo buitengewoon onverstandig’

Het gedrag van Willem II-supporters tijdens de wedstrijd tegen Rangers FC was 'buitengewoon onverstandig'. Dat stelt premier Mark Rutte in een persconferentie na overleg met de ministerraad. ,,In de praktijk is het helaas niet zo dat iedereen zich aan de maatregelen houdt."

Tijdens de persconferentie kreeg Rutte, naast dat hij mededeelde dat er nieuwe veiligheidsregio's in de categorie ‘zorgelijk’ vallen, ook vragen over de beelden die donderdagavond heel Nederland over gingen. Supporters van Willem II vierden de terugkeer van Europees voetbal in Tilburg, zonder de coronaregels in acht te nemen. ,,Ik heb die beelden gezien. Dit is zo buitengewoon onverstandig. Dit is iets dat helemaal niet gaat helpen tegen het virus", aldus Rutte.

Voor Theo Weterings, burgemeester van Tilburg, is Rutte mild. ,,Ik denk dat Tilburg goed moet evalueren wat er moet gebeuren, ook met de burgemeester en de gemeenteraad. Maar het blijft nog altijd het gedrag van de mensen dat verdere verspreiding van het virus voorkomt. Want je hoeft niet op zo'n veld op elkaar te klauteren, ook al mag je daar wel de wedstrijd volgen. Ik was blij dat de burgemeester van Tilburg zei ‘ik zou het niet meer zo doen’. Daar leert hij ook van. Maar het gaat uiteindelijk om het gedrag van de mensen.”

Rutte liet zich eerder deze week nog in felle bewoording uit over het gedrag van Feyenoord-supporters. Tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Twente van afgelopen weekend hield daar niet iedereen 1,5 meter afstand en werd er volop gezongen in het stadion. Volgens Rutte moesten die supporters ‘gewoon hun bek houden’ als ze een wedstrijd bijwonen. Dat deed hij nu wat minder fel. ,,Ons gedrag maakt het allergrootste verschil. Want dat virus denkt nu in Tilburg ‘hé, da's lekker. Ik kan overspringen.’”

Want zulke beelden zoals in Tilburg, wil Rutte niet te vaak zien. ,,Als we de economie willen slopen en opnieuw op slot willen, moeten we allemaal op zo'n veld gaan staan. Maar ik zag daarna een maatschappelijke reactie ontstaan en dat geeft ook vertrouwen. Nederland is niet gek.”

De voetbalcompetitie kan volgens Rutte gewoon doorgaan, als de regels maar worden opgevolgd. ,,Hou je aan de anderhalve meter en houd je mond dicht als er een doelpunt maakt. Als je dat allemaal doet, is het veilig.”

‘Moedeloos’ en ‘onverantwoord’

Vanuit politiek Den Haag was er vrijdagochtend- en middag al veel kritiek op het gedrag van de grote groep supporters, die dansend en zingend en zonder afstand te houden de Europese wedstrijd tegen Rangers FC (0-4 verlies) pal naast het stadion volgden. Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vond het ‘onverantwoord’. ,,Schreeuwen doe je maar voor je eigen tv.” Ook VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff werd 'moedeloos’ bij het zien van de beelden en vond dat de gemeente Tilburg beter had moeten ingrijpen ,,Als je dit doet, moet je meteen klaarstaan om te handhaven als mensen zich niet aan de 1,5 meterregel houden.’’ Ook vanuit de oppositiepartijen was, vooral via Twitter, veel boosheid over de supporters.

Eerder vandaag legde burgemeester Theo Weterings (VVD) van Tilburg de verantwoordelijkheid voor het schenden van de coronaregels op het plein bij de feestende voetbalfans. ,,Het is de verantwoordelijkheid van de mensen daar dat ze zich niet aan de regels gehouden hebben.”

Volledig scherm Fans van Willem II kijken op een groot scherm naar de wedstrijd tegen Rangers FC. © Pix4Profs

Volledig scherm Fans van Willem II kijken op een groot scherm naar de wedstrijd tegen Rangers FC. © Pix4Profs

Volledig scherm Fans van Willem II verwelkomen de spelersbus. © BSR Agency

Volledig scherm Supporters van Willem II kijken naar de wedstrijd zonder rekening te houden met anderhalve meter. © Toby de Kort / De Kort Media