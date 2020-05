Safaripark Beekse Bergen heropent: die 1,5 meter chimpansee vergeet je nooit meer

‘Mister Thorium’ heeft in Haaren de vlag uithangen: Brabant ziet groene kernener­gie zitten

13:43 HAAREN - Roepen in de woestijn zegt Gerard Smals al jaren niet meer te doen. De 83-jarige Haarenaar heeft wel een vreugdekreet geslaakt in zijn woning in buurtschap De Noenes. De provincie Noord-Brabant gaat werk maken van thorium als oplossing voor het energievraagstuk.