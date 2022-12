Sam is 12, fan van The Beatles en zingt op tv zelfs met ze: ‘Niet veel leeftijdsgenoten houden van dezelfde muziek’

met video Brand bij productie­ruim­te van bakkerij Van Lieshout in Tilburg, bakkerij dinsdag weer open

TILBURG - Een brand in een oven van Bakkerij Floor van Lieshout heeft voor veel rookontwikkeling gezorgd in de productieruimte van de bakkerij. Die ligt aan de Jules Verneweg in Tilburg. De bakkerij is op tweede kerstdag gesloten maar op dinsdag gaan ze weer open.

26 december