Saskia, Roeland en hun vier (puber)kinderen doen vrijwilligerswerk in Kamp Vught: 'Uitgaan? Dat is ook niet elk weekend leuk’

Toen Tilburgse Vanessa de schrik van de diagnose MS te boven was, besloot ze een docu over zichzelf te maken

TILBURG – Het was als donderslag bij heldere hemel, het moment waarop Vanessa Spaanderman (23) te horen kreeg dat ze MS heeft. Bij de pakken neer gaan zitten deed ze allesbehalve. Ze maakte een documentaire om meer over haar ziekte én haarzelf te weten te komen. ,,In de apotheek stond ik keihard te huilen.”

29 december