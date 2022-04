Scheidend KNO-arts Frits Vijverberg heeft zijn oordopjes altijd op zak: ‘Harde muziek is een onderschat probleem’

Rechter noemt overval op bejaarde Tilburgse ‘bijzonder laf’, geeft dader vier jaar cel

BREDA – De overval op de woning van een 73-jarige vrouw in de Schoolstraat in Tilburg was volgens de rechtbank in Breda een ‘bijzonder laf feit’. Tilburger Mustafa C. (58) kreeg daarom net als geëist een celstraf van vier jaar.

8 april