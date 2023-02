Scheldebrouwerij lanceert nieuwe versie van 'n Toeback: de Enigma Hop Special

De Scheldebrouwerij is van oorsprong een Nederlandse brouwerij, maar al jaren is ze ondertussen gevestigd op de Transportzone Meer waar er ook effectief gebrouwen wordt. In 2019 vierden ze het 25-jarig bestaan en dat was ook de moment om de sinds 2016 ‘verbannen’ ’n Toeback weer nieuw leven in te blazen. “Sindsdien brouwen we het als een single hop special”, zegt Folko Kleinsma van De Scheldebrouwerij. “Voor de vorige drie versies gebruikten we Sabro, Idaho en Talus. Deze keer viel de keuze op Enigma als hopsoort. En we hebben uiteraard van de gelegenheid gebruik gemaakt om het flesje in een nieuw jasje te steken.”