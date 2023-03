Scholen, chauffeurs en ook het busbedrijf zelf balen: hoe lang blijft die staking nog duren? ‘We hopen dat de druk nu wordt opgevoerd’

Stoere Kerels | Willem II in de slotfase... dat levert alarmeren­de cijfers op

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 28 van dit seizoen blikken ze onder meer terug op de uitwedstrijd tegen Jong AZ, waar kort voor tijd de overwinning werd verspeeld. Oud-Willem II-speler Ricardo Ippel, nog altijd actief op een behoorlijk niveau, is de belgast in deze aflevering.