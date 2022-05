Scholieren uit Udenhout herdenken veertien gefusilleerde verzetsstrijders: ‘Dit is eervol voor ons’

‘Zo’n klein vrouwtje in zo’n groot huis’: zo ziet de woning van Adriëtte uit Gilze eruit

In het hart van Gilze ligt Goesting. De winkel én woning van Adriëtte Huyben (47). Een huis dat de zintuigen prikkelt waarbij het lastig is te bepalen is waar de winkel ophoudt en de woning begint. ,,Ik leef in mijn winkel”, aldus de eigenaresse.

19 mei