Schot gelost bij overval op Albert Heijn in Tilburg, 18-jarige verdachte uit Eindhoven aangehouden

De melding van de overval in de Dalempromenade kwam rond 16.45 uur binnen. Een ooggetuige vertelt over het moment dat hij de dader in de winkel zag. ,,Het was erg schrikken. Ik stond gewoon voor de kassa te wachten om af te rekenen, er stonden nog een paar mensen voor mij. Opeens zag ik dat een man een wapen uit zijn zak haalde en de kassière bedreigde. Toen schoot hij. Ik ben onder de toonbank gedoken. Iedereen was erg geschrokken.”