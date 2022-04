Schrik van Tilburgse duiven komt bovenop Westpoint uit het ei gekropen: ‘Ontzettend mooi’

Er schiet soms wat poep uit, ze piepen - als ma is uitgevlogen - terwijl er een paar vogelhoofden om ze heen liggen. De jongste bewoners van Westpoint hebben vanuit het nest hoog boven de 47ste etage goed uitzicht op de stad, zo is via webcam in de nestkast op YouTube te zien. Het Spoorpark aan de poten, af en toe klinkt het geluid van een ambulance in de verte.



,,Ontzettend mooi”, zegt ecoloog Rob Vereijken over de nieuwe valkjes. ,,Vooral als je je bedenkt dat de slechtvalk zo ongeveer was uitgestorven.” Begin jaren zeventig was de vogel zeldzaam omdat bepaalde pesticiden werden gebruikt. Dat ging ten koste van de kwaliteit van de eieren. Sinds 1990 is de eerste slechtvalk weer in Nederland gaan broeden. ,,Op het hoogtepunt hadden we drie broedgevallen tegelijkertijd in Tilburg.”