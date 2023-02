Schrobbelèr-rondleiding Tilburg verkozen tot leukste uitje van Brabant: ‘Kruiken en confettikanon mee naar uitreiking’

TILBURG - De rondleiding bij Schrobbelèr is door de ANWB uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Bijna 100.000 leden stemden op hun favoriete uitjes van het afgelopen jaar. Ook het oorlogsmuseum in Overloon en BillyBird Park Hemelrijk in Volkel vielen in de prijzen.

Met een paar kruiken kruidenlikeur en een confettikanon vertrok het team van Schrobbelèr dinsdag naar de jaarlijkse prijsuitreiking. „Zodra we hoorden dat we hadden gewonnen, ging meteen de confettiknaller af”, vertelt Sander van Steenderen de Kok, marketing manager bij Schrobbelèr, enthousiast.

Van iedere provincie ontving de top drie een award. De ANWB maakte daarna ook de top drie van Nederland bekend. GaiaZOO in Kerkrade werd de grote landelijke winnaar, gevolgd door Attractiepark Toverland en Diergaarde Blijdorp.

Dubbel feest

De grote winnaar in Brabant werd de rondleiding bij Schrobbelèr. De makers van de kruidenlikeur zijn erg trots op de prijs. „We zijn er erg blij mee. Dit jaar vieren we ook nog eens ons 50-jarig jubileum, dubbel feest dus!”

Het is niet de eerste keer dat de rondleiding wint. In 2020 ontving Schrobbelèr ook al een award, maar vanwege corona profiteerde het bedrijf daar nauwelijks van. „We kregen veel aanvragen en verkochten veel tickets, maar we moesten later veel rondleidingen annuleren of doorschuiven.”

Mail ontploft

Het team is daarom erg blij opnieuw verkozen te zijn als leukste uitje van Brabant. „De mailbox is vanmorgen ontploft. Er zijn al zoveel aanvragen binnengekomen dat we extra rondleidingen hebben opengezet op de zondagochtend. Voor de komende maanden zitten we al erg goed vol, maar we zien nu ook tot het eind van het jaar al boekingen binnenkomen.”

Bij het uitbrengen van hun stem konden ANWB-leden een opmerking toevoegen. De ochtend na de prijsuitreiking ontving Schrobbelèr alle opmerkingen. „Dat zijn er ruim 1150!”

Een van de bezoekers schreef: ‘We hadden geen idee wat ons te wachten stond maar vanaf het moment dat we binnen waren was het een groot feest, wat een gezelligheid.’ En een andere bezoeker had alleen een rondleiding verwacht. ‘Maar we zijn gewoon lid van de Schrobbelèr familie geworden!’ schreef de bezoeker in het opmerkingsveld.

Bezoekers gevraagd te stemmen

Voordat de prijzen dinsdag werden uitgereikt, was al eerder duidelijk welke tien uitjes per provincie genomineerd waren. „Toen bekend werd dat wij bij de top 10 zaten, hebben wij aan alle bezoekers gevraagd een stem op ons uit te brengen”, vertelt Van Steenbergen de Kok. En dat heeft geholpen.

Schrobbelèr noemt het uitje veel meer dan een gewone rondleiding. „In 2018 is de rondleiding compleet vernieuwd en sindsdien is het echt een beleving geworden”, legt Van Steenderen de Kok uit. „De toer zit vol humor en verrassingen. Het wordt ook nog afgesloten met livemuziek en een gezellig feestje.”

Sfeer proeven

Na afloop van de prijsuitreiking lieten de Tilburgers andere winnaars en genomineerden kennis maken met de kruidenlikeur. „We hebben veel mensen vanuit het hele land de sfeer laten proeven van Schrobbelèr”, vertelt Van Steenderen de Kok de ochtend na de winst.

Of de rondleiding ooit het leukste uitje van Nederland gaat worden betwijfelt hij. „Daarvoor zijn wij iets te klein. Voor die winst heeft een uitje minimaal 450.000 bezoekers per jaar nodig, wij zitten nu op ongeveer 10.000 bezoekers. Maar we hopen door de award wel meer bekendheid te krijgen boven de rivieren.”

Volledig scherm Foto ter illustratie van de glijbaan in de Oervallei van BillyBird Park Hemelrijk. © BillyBird Park Hemelrijk

Naast de rondleiding van het Tilburgse Schrobbelèr vielen nog twee Brabantse uitjes in de prijzen. Het oorlogsmuseum Overloon eindigde op de tweede plek en BillyBird Park Hemelrijk in Volkel ontving de derde prijs.

De ANWB hield de verkiezing voor de dertiende keer. Van 20 juli tot en met 30 oktober 2022 konden klanten stemmen op hun favoriete uitje en hen beoordelen op diverse criteria zoals klantvriendelijkheid, prijs/kwaliteit verhouding, sfeer en aanbod.